Призыв бежать. Легендарный нападающий готов стать пилотом, чтобы самостоятельно доставить Кейна в Мюнхен — фото 11 августа, 14:29 Кейн (Фото:мспорт.аз)

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер остроумно отреагировал на возможный переход Гарри Кейна из Тоттенхэма в Баварию.

В своем Twitter-аккаунте Ширер опубликовал фото в образе пилота, призывая Кейна как можно быстрее бежать из лондонского клуба.

«Давай, Гарри, время лететь», — написал Алан.

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Come on Harry it’s time to go! 🤪 pic.twitter.com/rm284IXOXR — Alan Shearer (@alanshearer) August 11, 2023

Интересно, что Ширер является лучшим бомбардиром в истории английской Премьер-лиги, забив 260 голов. Ближайшим преследователем бывшего нападающего является Гарри Кейн, который имеет в своем активе 213 мячей.

Ранее сообщалось, что Бавария готова побить собственный трансферный рекорд ради Кейна.