Призыв бежать. Легендарный нападающий готов стать пилотом, чтобы самостоятельно доставить Кейна в Мюнхен — фото
Кейн (Фото:мспорт.аз)
Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер остроумно отреагировал на возможный переход Гарри Кейна из Тоттенхэма в Баварию.
В своем Twitter-аккаунте Ширер опубликовал фото в образе пилота, призывая Кейна как можно быстрее бежать из лондонского клуба.
«Давай, Гарри, время лететь», — написал Алан.
Интересно, что Ширер является лучшим бомбардиром в истории английской Премьер-лиги, забив 260 голов. Ближайшим преследователем бывшего нападающего является Гарри Кейн, который имеет в своем активе 213 мячей.
Ранее сообщалось, что Бавария готова побить собственный трансферный рекорд ради Кейна.