Призыв бежать. Легендарный нападающий готов стать пилотом, чтобы самостоятельно доставить Кейна в Мюнхен — фото

11 августа, 14:29
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Кейн (Фото:мспорт.аз)

Кейн (Фото:мспорт.аз)

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер остроумно отреагировал на возможный переход Гарри Кейна из Тоттенхэма в Баварию.

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В своем Twitter-аккаунте Ширер опубликовал фото в образе пилота, призывая Кейна как можно быстрее бежать из лондонского клуба.

«Давай, Гарри, время лететь», — написал Алан.

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Интересно, что Ширер является лучшим бомбардиром в истории английской Премьер-лиги, забив 260 голов. Ближайшим преследователем бывшего нападающего является Гарри Кейн, который имеет в своем активе 213 мячей.

Ранее сообщалось, что Бавария готова побить собственный трансферный рекорд ради Кейна.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм

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