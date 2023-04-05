Президента УЕФА переизбрали на новый срок
Чеферин является президентом УЕФА с 2016 года (Фото:УЕФА)
Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин переизбран на четырехлетний срок.
Решение было принято единогласно на Конгрессе УЕФА в Лиссабоне, сообщает официальный сайт УЕФА.
55-летний словенец был единственным кандидатом на выборах главы организации. Его новый срок рассчитан до 2027 года.
"Это большая честь, но главным образом это большая ответственность перед футболом. Я сделаю все возможное, чтобы не разочаровать», – сказал Чеферин.
Чеферин является президентом УЕФА с 2016 года, когда он сменил Мишеля Платини.
Ранее сообщалось, что Джанни Инфантино переизбрали на должность президента Международной федерации футбола (ФИФА).