Президента УЕФА переизбрали на новый срок

5 апреля, 14:07
Поделиться:
Чеферин является президентом УЕФА с 2016 года (Фото:УЕФА)

Чеферин является президентом УЕФА с 2016 года (Фото:УЕФА)

Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин переизбран на четырехлетний срок.

Решение было принято единогласно на Конгрессе УЕФА в Лиссабоне, сообщает официальный сайт УЕФА.

55-летний словенец был единственным кандидатом на выборах главы организации. Его новый срок рассчитан до 2027 года.

Видео дня

Читайте также:
УЕФА из-за войны против Украины продолжит дисквалификацию российских команд в международных турнирах

"Это большая честь, но главным образом это большая ответственность перед футболом. Я сделаю все возможное, чтобы не разочаровать», – сказал Чеферин.

https://twitter.com/UEFA/status/1643556961223311360?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1643556961223311360%7Ctwgr%5E68d9ac9f2f0c4584b40c0b92a1b92e1a1f3559d9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fuk%2Fnews%2F621219-yediniy-kandidat-prezident-uyefa-cheferin-pereobraniy-shche-na-4-roki

Чеферин является президентом УЕФА с 2016 года, когда он сменил Мишеля Платини.

Ранее сообщалось, что Джанни Инфантино переизбрали на должность президента Международной федерации футбола (ФИФА).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол УЕФА Александер Чеферин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X