«Снова на Донбассе»: бывший футболист Динамо показал, как воюет в ВСУ — фото 12 августа, 19:42 Александр Алиев (Фото:Александр Алиев via Instagram)

Бывший украинский игрок Александр Алиев сообщил о своем местонахождении.

Футболист, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину вступил в тероборону, рассказал о своей деятельности.

Алиев опубликовал пост в Instagram-stories, в котором сообщил, что находится на Донбассе.

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«Снова на Донбассе», — написал Алиев.

Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Военнослужащий также добавил фотографию со своими сослуживцами.

Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Ранее сообщалось, что украинский нападающий опозорился предательским заявлением после переезда в страну-агрессора.

Напомним, ВСУ ликвидировали футбольного судью из Крыма.