«Снова на Донбассе»: бывший футболист Динамо показал, как воюет в ВСУ — фото
Александр Алиев (Фото:Александр Алиев via Instagram)
Бывший украинский игрок Александр Алиев сообщил о своем местонахождении.
Футболист, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину вступил в тероборону, рассказал о своей деятельности.
Алиев опубликовал пост в Instagram-stories, в котором сообщил, что находится на Донбассе.
«Снова на Донбассе», — написал Алиев.
Военнослужащий также добавил фотографию со своими сослуживцами.
Ранее сообщалось, что украинский нападающий опозорился предательским заявлением после переезда в страну-агрессора.
Напомним, ВСУ ликвидировали футбольного судью из Крыма.