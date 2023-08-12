«Снова на Донбассе»: бывший футболист Динамо показал, как воюет в ВСУ — фото

12 августа, 19:42
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Александр Алиев (Фото:Александр Алиев via Instagram)

Александр Алиев (Фото:Александр Алиев via Instagram)

Бывший украинский игрок Александр Алиев сообщил о своем местонахождении.

Футболист, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину вступил в тероборону, рассказал о своей деятельности.

Алиев опубликовал пост в Instagram-stories, в котором сообщил, что находится на Донбассе.

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«Снова на Донбассе», — написал Алиев.

instagram.com/aliev_sasha8
Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Военнослужащий также добавил фотографию со своими сослуживцами.

instagram.com/aliev_sasha8/
Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Ранее сообщалось, что украинский нападающий опозорился предательским заявлением после переезда в страну-агрессора.

Напомним, ВСУ ликвидировали футбольного судью из Крыма.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Александр Алиев Война России против Украины

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