«Верят, что у нас фашисты и нацисты». Экс-футболист сборной Украины заявил, что не общается с родителями, живущими в России 9 марта, 20:45 Цей матеріал також доступний українською Александр Алиев (Фото:Dynamo.kiev.ua)

Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев, который защищает родную землю в теробороне Киева, признался, что не общается со своими родителями, живущими в России.



В интервью на YouTube-канале Денисов Time Алиев, который родился в Хабаровске, признался, что сначала пытался объяснить родителям о ситуации в Украине, но они ему не верят.

«Они смотрят у себя телевидение и видят совсем другое, что у нас фашисты, нацисты, мародерство. Да, мародерство есть, но мы пытаемся с этим бороться.

То, что они мне говорили. Поначалу я пытался объяснить им, что у нас происходит. Я своими глазами это вижу. Было такое, что я действительно был под пулями, но я не испугался и иду дальше защищать нашу Украину.

Хочу, чтобы мои дети жили здесь в мире. Не хочу видеть слезы на глазах моих детей, только улыбку на всех лицах наших земляков.

Родители мне не верят. И это самое неприятное. Ничего доказывать я не собираюсь. Посты в инстаграмме я выставляю не для пиара, как кто-то может подумать.

Я взял в руки автомат и благодарен своему другу, которым меня пригласил сюда. Горжусь этим человеком за его мужество, что он берет в руки оружие и защищает Украину. Когда все кончится и будет мир, я обязательно скажу его имя и фамилию", — сказал Алиев.

Ранее Александр Алиев обратился к двум экс-игрокам сборной Украины Анатолию Тимощуку и Ивану Ордецу, которые продолжают работать в России, несмотря на войну в родной стране.



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