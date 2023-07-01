«Не называйте его звездой». Бывший игрок сборной Украины считает Михаила Мудрика слишком распиаренным
Александр Алиев в начале войны вступил в тероборону Киева (Фото:Instagram)
Экс-футболист национальной сборной Украины и киевского Динамо Александр Алиев высказал свое мнение об украинском игроке Челси Мудрике. Ранее говорилось, что Михаил может помочь молодежной сборной Украины в ¼ против французов на Евро-2023.
В интервью SportNews Алиев рассказал, что не считает Мудрика звездой и лидером сборной, а игра вингера за Челси оставляет желать лучшего.
«На счет звездности Мудрика, то я его звездой не считаю. Таким, звездой, сделали его вы — журналисты и корреспонденты прежде всего. Мудрик — не звезда и не лидер сборной.
Приехал он в «Челси» и что? Разве он играет? Нет, не играет. Вот когда он заиграет в лондонском клубе, начнет демонстрировать качественную игру высокого уровня, вот тогда и можно будет называть его звездой. Не сейчас. Сейчас — он просто футболист".
Также бывший футболист отметил, что в молодежке, которая 2 июля сыграет против Франции на Евро-2023, свои обязанности хорошо выполняет только Руслан Ротань.
«В нынешней молодежной сборной я бы вообще никого не выделял, кроме Руслана Ротаня. Считаю, тренер он отличный», — сказал Алиев.
Недавно Мудрик ответил болельщикам на хейт после игры против Северной Македонии.
Ранее сообщалось, что бывший игрок киевского Динамо рассказал о службе в рядах ВСУ.