«Не называйте его звездой». Бывший игрок сборной Украины считает Михаила Мудрика слишком распиаренным 1 июля, 11:15 Александр Алиев в начале войны вступил в тероборону Киева (Фото:Instagram)

Экс-футболист национальной сборной Украины и киевского Динамо Александр Алиев высказал свое мнение об украинском игроке Челси Мудрике. Ранее говорилось, что Михаил может помочь молодежной сборной Украины в ¼ против французов на Евро-2023.

В интервью SportNews Алиев рассказал, что не считает Мудрика звездой и лидером сборной, а игра вингера за Челси оставляет желать лучшего.

«На счет звездности Мудрика, то я его звездой не считаю. Таким, звездой, сделали его вы — журналисты и корреспонденты прежде всего. Мудрик — не звезда и не лидер сборной.

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Приехал он в «Челси» и что? Разве он играет? Нет, не играет. Вот когда он заиграет в лондонском клубе, начнет демонстрировать качественную игру высокого уровня, вот тогда и можно будет называть его звездой. Не сейчас. Сейчас — он просто футболист".

Также бывший футболист отметил, что в молодежке, которая 2 июля сыграет против Франции на Евро-2023, свои обязанности хорошо выполняет только Руслан Ротань.

«В нынешней молодежной сборной я бы вообще никого не выделял, кроме Руслана Ротаня. Считаю, тренер он отличный», — сказал Алиев.

Недавно Мудрик ответил болельщикам на хейт после игры против Северной Македонии.

Ранее сообщалось, что бывший игрок киевского Динамо рассказал о службе в рядах ВСУ.