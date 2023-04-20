«Говорил, говорю и буду говорить на русском». Экс-футболист сборной Украины Алиев объяснил, почему не переходит на украинский язык 20 апреля, 11:18 Александр Алиев в начале войны вступил в тероборону Киева (Фото:Александр Алиев via Instagram)

Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев заявил, что будет продолжать общаться на русском языке.

Алиев поднял языковой вопрос, опубликовав видеообращение в своем аккаунте в Instagram.

Экс-футболист заявил, что ему трудно общаться на украинском, поскольку он всю жизнь говорил на русском.

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Алиев добавил, что язык общения — это личное дело каждого.

«Так что я говорил, говорю и буду говорить на русском. Так, как мне удобно. Я думаю, вы меня поняли», — сказал Алиев.

Следует отметить, что Алиев родился в российском Хабаровске, но с 1999 находился в системе киевского Динамо, а затем выступал за сборную Украины.

Сообщалось, что после вторжения России Алиев вступил в тероборону Киева.