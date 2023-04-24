«Я с первых дней в армии». Экс-футболист сборной Украины эмоционально отреагировал на полученную повестку 24 апреля, 10:16 Алиев в начале войны вступил в тероборону Киева (Фото:Александр Алиев via Instagram)

Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев сообщил, что получил повестку в армию.

Об этом Алиев сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Алиев заявил, что уже второй раз получил повестку и выразил недовольство работой военкомата, заявив, что он с первых дней в армии.

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«Вчера вечером мне пришла повестка в армию. Меня призывают в армию. И это уже вторая повестка за время войны. Что там на Оболони дятлы сидят? Чтобы показать свою работу, напечатать?

Я с первых дней войны нахожусь в армии. Или вас война до сих пор ничего не учит? Вам чтобы, простите меня, спи**ить или просто показать, что вы напечатали, и разослать всем. Клоуны, занимайтесь хоть чем-нибудь полезным для страны, если обсираетесь идти на войну", — заявил Алиев.

Сообщалось, что после вторжения России Алиев вступил в тероборону Киева.

