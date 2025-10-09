Экс-футболист Динамо Алиев получил наказание за вождение в нетрезвом состоянии
Александр Алиев (Фото: Dynamo.kiev.ua)
Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины по футболу Александр Алиев признан виновным в вождении в состоянии алкогольного опьянения.
Соломенский районный суд города Киева наказал Алиева штрафом в 17 тысяч гривен и запретом на управление транспортным средством на один год. Решение можно обжаловать в течение 10 дней, говорится в постановлении суда.
Алиев не признал вину и заявил, что полицейские не имели оснований для его остановки. Защитник экс-футболиста просил закрыть производство по делу из-за отсутствия состава правонарушения. Суд признал доводы защиты необоснованными.
Напомним, Алиева арестовали в Киеве в апреле этого года. Вместе с ним ехала женщина, которая залезла на капот патрульного авто и не хотела слезать с него.
Алиев выступал за Динамо с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. В составе киевлян он дважды выигрывал чемпионат Украины и один раз Кубок Украины. За сборную Украины полузащитник провел 28 матчей, в которых забил шесть голов.
В 2023 году Алиев получил удостоверение Участника боевых действий.