«Они позорят этот клуб»: Алиев хочет отвезти игроков Динамо на передовую после поражения в Лиге конференций

24 октября, 12:00
Александр Алиев раскритиковал игроков Динамо за поражение от Самсунспора (Фото: instagram.com/aliev_sasha8)

Александр Алиев раскритиковал игроков Динамо за поражение от Самсунспора (Фото: instagram.com/aliev_sasha8)

В рамках второго тура Лиги конференций Динамо разгромно проиграло Самсунспору (0:3).

Бывший футболист «бело-синих» Александр Алиев оценил игру и результат подопечных Александра Шовковского.

«Динамо становится сладкой булочкой для команд в европейских турнирах? Не только в европейских турнирах, но и в Украине. Когда смотришь на игру Динамо, только портишь вечер.

В чем главные причины? Это нужно спросить у нынешних игроков Динамо. Они ведь играют в футбол, если это можно назвать футболом. Если они не умеют этого делать, тогда просто позорят клуб".

Алиев заявил, что отвез бы игроков Динамо на передовую, чтобы показать, как люди проявляют характер и борются.

«Игроки сами обязаны понимать, какую футболку они одевают и за какой клуб выступают. Вы покажите характер для тех ребят, которые на передовой. Мне многие знакомые оттуда пишут, спрашивают, почему этот клуб уничтожается. А мне нечего ответить.

Я бы отвез нынешних динамовцев на передовую и показал, как они там живут, как они проявляют характер и борются, чтобы в тылу жилось более-менее нормально", — сказал Алиев для Meta.ua.

Для Динамо это второе поражение подряд в Лиге конференций. В общем безвыигрышная серия киевского клуба во всех турнирах длится уже шесть матчей.

Напомним, что Шовковский объяснил причины поражений Динамо после фиаско в Лиге конференций.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Александр Алиев Лига конференций

