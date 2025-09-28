«Суркис звонил мне и Милевскому». Алиев вспомнил, благодаря чему Динамо дважды разгромило Спартак в Лиге чемпионов

В интервью на YouTube-канале Власть vs Влащенко экс-футболист рассказал, что президент столичного клуба Игорь Суркис несколько дней звонил ему и Артему Милевскому, чтобы они объяснили легионерам значимость этого противостояния.

Реклама

В итоге киевляне дважды победили Спартак с разгромным счетом 4:1 и пробились в групповой этап Лиги чемпионов.

«Я помню то время. Помню, когда мы попали после Дрогеды на Спартак, Игорь Михайлович Суркис мне звонил в течение трех дней. Мне звонил, Теме Милевскому звонил, говорил: «Объясните иностранцам, что означает этот матч».

Мы объясняли иностранцам, что это означает — что это противостояние еще со времен Союза всегда было, в Союзе эти две команды считались одними из лучших, и нам обязательно нужна победа.

Когда мы обыграли их 4:1 в Москве, Игорь был очень доволен. Он уже легко так вздохнул, но говорил: «Саня, не забывайте: у нас еще один матч».

Получилось так, что объяснили пацанам. В то время у нас играло где-то пять-шесть легионеров в основном составе. Получилось объяснить, мы достигли положительного результата и, как говорится, для всей страны подарили замечательный подарок, для наших болельщиков и для украинцев. Мы вышли в Лигу чемпионов", — сказал Алиев.

В том сезоне киевляне завершили выступления в групповом этапе Лиги чемпионов на третьем месте, после чего пробились в полуфинал Кубка УЕФА, где уступили Шахтеру по сумме двух матчей (1:1, 1:2).

Ранее мы писали, что Суркис отреагировал на третью подряд ничью Динамо в УПЛ.