«Жестко напьюсь». Бывший игрок киевского Динамо рассказал о службе в рядах ВСУ 2 июня, 22:10 Бывший игрок Динамо (Фото:Александр Алиев via Instagram)

Александр Алиев, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину вступил в тероборону, прокомментировал свое пребывание в войске.

По словам футболиста, ему психологически очень непросто, однако пути назад у него нет.

«Через полтора года в армии во время войны немного устал, давит это все на тебя. Психологически очень непросто. Но ничего не остается делать, кроме как терпеть. Больше всего меня раздражает то, что дети умирают. Вот даже накануне, в День защиты детей, погибли в Киеве дети.

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Когда я бываю в увольнении, то надеваю спортивную одежду и для меня это облегчение. На время забываешь".

Бывший футболист добавил, что ждет дня победы, чтобы громко его отпраздновать.

«Уже очень хочется дождаться того дня, когда мы победим. Хочется после этого вот прямо жестко напиться, а потом поехать и отдохнуть на море, дней хотя бы на десять. А дальше — просто жить и заниматься своими делами», сказал Алиев Fanday.

Отметим, что Александр Алиев недавно заявил, что не собирается переходить на украинский язык.

Ранее сообщалось, что погиб украинский футболист, который поставил свою карьеру на паузу и ушел на войну.