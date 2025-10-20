В 112-й отдельной бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины подтвердили, что бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев действительно проходил службу в составе 129-го батальона.

Об этом сообщает 24 Канал.

Как сообщили в воинской части, Алиев служил с 24 февраля 2022 года по 22 марта 2023 года. После этого его исключили из списка личного состава, поэтому сейчас он не является действующим военнослужащим 112-й бригады.

Реклама

Ранее, во время интервью блогеру Славе Демину, Алиев рассказал, что вступил в терроборону с первых дней полномасштабного вторжения и продолжал службу, но впоследствии был откомандирован в другую часть.

Фото: 24tv.ua

Алиев родился в российском Хабаровске. Он начинал карьеру в московском Спартаке, после чего попал в академию киевского Динамо, где впоследствии стал основным игроком и вызывался в сборную Украины/

В 2023 году Алиев рассказывал, что получил удостоверение участника боевых действий. После критики экс-футболист удалил свое сообщение.

Недавно ветеран ВСУ и активист Олег Симороз заявил, что Алиев не участвовал в боевых действиях, но получил статус УБД, которым может прикрываться в подобных судебных разбирательствах.