«Мы это все выдержим». Экс-футболист Динамо пообещал до конца защищать Украину в теробороне 3 марта, 06:17 Цей матеріал також доступний українською Алиев призвал россиян не приезжать в Украину на войну (Фото:Александр Алиев via Instagram)

Бывший футболист Динамо Александр Алиев, вступивший в тероборону Киева, пообещал до конца защищать Украину.



В своем видеозаявлении в Instagram экс-полузащитник заявил, что остается в украинской столице и будет защищать страну, где родились его дети.

«Призываю всех просто к миру. Ребята, украинцы, держитесь. Мы сила, мы молодцы, мы это все выдержим. Что в моих силах — все буду стараться делать, чтобы в этой стране был только мир», — добавил Алиев.

Бывший игрок Динамо также призвал россиян не приезжать в Украину на войну, поскольку здесь нет ни фашистов, ни нацистов.

«Хочу, чтобы меня услышали футболисты, которых очень много в России. Не верьте этому ничему. Что у вас показывают в России — полный бред. Мы мирные жители, здесь гибнет очень и очень много их», — отметил Алиев.

Ранее в ряды территориальной обороны Киева вступил известный украинский боксер Александр Усик, а его коллега Василий Ломаченко записался в терроборону Белгород-Днестровского в Одесской области.



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