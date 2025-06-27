Украинский футболист рассказал, что присутствовал на родах.

«Я всего пару дней назад стал отцом. Трудно что-то сказать. Это были такие невероятные эмоции. Я был с женой и с дочкой всего один день. Поэтому буду ждать, когда уже вернусь и увижу ее. Но это очень трудно передать словами.

Я очень счастлив и благодарен моей жене. Я присутствовал на родах, поэтому очень счастлив", — сказал Андриевский в интервью пресс-службе Полесья.

«Навсегда мой любимый подарок», — подписал фото Андриевский, которое опубликовал в Instagram.

Андриевский за свою карьеру выступал за Металлист, Горняк-Спорт, Зарю, Черноморец и Динамо Киев. В январе текущего года на правах свободного агента перешел в Полесье.

Всего с киевлянами Андриевский выигрывал чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок Украины. На его счету еще один матч за сборную Украины.

