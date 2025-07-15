Ворскла назначила нового главного тренера после скандального разрыва с Любеновичем

Александр Бабич (Фото: ФК Ворскла)

Полтавская Ворскла объявила о назначении Александра Бабича на должность главного тренера команды.

Контракт со специалистом рассчитан на два года, сообщает официальный сайт Ворсклы.

В тренерский штаб Бабича вошли воспитанник полтавского футбола Владимир Белаков, Валерий Куценко и тренер вратарей Дмитрий Стойко.

46-летний Бабич ранее работал главным тренером Черноморца, Кривбасса и Мариуполя. За рубежом возглавлял болгарские клубы Фратрия и Пирин.

Напомним, по итогам прошлого сезона Ворскла под руководством Юрия Максимова впервые вылетела из высшего дивизиона в Первую лигу.

В конце июня главным тренером полтавской команды стал Желько Любенович, однако уже через две с половиной недели он покинул пост — официальной причиной назвали «семейные обстоятельства».

Украинские СМИ писали, что у Любеновича возникли разногласия с руководством Ворсклы по комплектованию команды, также сербскому специалисту якобы мешали различные агенты, которые хотели подписать в Ворсклу своих игроков.

Мы сообщали, что тренер Сергей Шищенко покинул клуб УПЛ Оболонь и возглавил Буковину из Первой лиги.

