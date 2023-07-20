«Хочу помочь ребятам добиться успеха». Легенда Динамо неожиданно трудоустроился в любительский клуб 20 июля, 14:15 Хацкевич будет помогать команде выйти на профессиональный уровень (Фото:ФК Скра 1921)

Бывший футболист и главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич стал консультантом в любительском клубе Скра 1921 из Варшавы.

Об этом сообщает пресс-служба польского клуба в Facebook.

По словам Хацкевича, в новом клубе он будет помогать главному тренеру и готовить команду к переходу из любительского футбола в профессиональный.

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«Сейчас у меня есть свободное время не только для семьи, но и для того, чтобы поиграть в футбол с друзьями. Польский клуб, с которым я буду работать — любительский, в нем нет профессиональных игроков, но уровень футбола достаточно высокий.

Я хочу помочь ребятам добиться успеха. Профессиональная помощь тренеру Скра, раскрытие потенциала отдельных игроков и команды в целом, подготовка команды к переходу на профессиональный уровень — на этом будет сосредоточено мое внимание", — сказал Хацкевич.

Хацкевич тренировал Динамо с июня 2017 года по август 2019-го. Во главе команды он выиграл Кубок Украины и дважды стал обладателем Суперкубка.



Ранее Хацкевич заявил, что не согласился бы во второй раз возглавить Динамо.