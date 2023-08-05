Милота дня. Семья Зинченко устроила первую фотоссесию с новорожденной дочерью 5 августа, 21:06 Александр и Влада (Фото:Влада Седан via Instagram)

Футболист сборной Украины Александр Зинченко во второй раз стал отцом.

Жена звездного игрока Влада опубликовала в Instagram милые фотографии с новорожденной девочкой.

«Наше первое фото в новом составе. Спасибо всем за поздравления и ваши теплые пожелания. Обнимаю каждого», — подписала фото возлюбленная Александра.

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Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Отметим, что пара узнала пол второго ребенка еще перед ее рождением, проведя вечеринку на футбольном поле Арсенала.

Ранее сообщалось, что сын украинского футболиста познакомился с Месси и Бускетсом.