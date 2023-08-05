Милота дня. Семья Зинченко устроила первую фотоссесию с новорожденной дочерью

5 августа, 21:06
Поделиться:
Александр и Влада (Фото:Влада Седан via Instagram)

Александр и Влада (Фото:Влада Седан via Instagram)

Футболист сборной Украины Александр Зинченко во второй раз стал отцом.

Жена звездного игрока Влада опубликовала в Instagram милые фотографии с новорожденной девочкой.

Читайте также:
Незабываемая вечеринка. Зинченко устроил роскошной праздник для дочери в день рождения — фото

«Наше первое фото в новом составе. Спасибо всем за поздравления и ваши теплые пожелания. Обнимаю каждого», — подписала фото возлюбленная Александра.

Видео дня

instagram.com/v.lada_sedan
Фото: instagram.com/v.lada_sedan
instagram.com/v.lada_sedan
Фото: instagram.com/v.lada_sedan
instagram.com/v.lada_sedan
Фото: instagram.com/v.lada_sedan
instagram.com/v.lada_sedan
Фото: instagram.com/v.lada_sedan
Читайте также:
Невероятная красота. Клуб Зинченко открыл шикарную статую легендарному тренеру — фото

Отметим, что пара узнала пол второго ребенка еще перед ее рождением, проведя вечеринку на футбольном поле Арсенала.

Ранее сообщалось, что сын украинского футболиста познакомился с Месси и Бускетсом.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Александр Зинченко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X