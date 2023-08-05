Милота дня. Семья Зинченко устроила первую фотоссесию с новорожденной дочерью
Александр и Влада (Фото:Влада Седан via Instagram)
Футболист сборной Украины Александр Зинченко во второй раз стал отцом.
Жена звездного игрока Влада опубликовала в Instagram милые фотографии с новорожденной девочкой.
«Наше первое фото в новом составе. Спасибо всем за поздравления и ваши теплые пожелания. Обнимаю каждого», — подписала фото возлюбленная Александра.
Отметим, что пара узнала пол второго ребенка еще перед ее рождением, проведя вечеринку на футбольном поле Арсенала.
Ранее сообщалось, что сын украинского футболиста познакомился с Месси и Бускетсом.