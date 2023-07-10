Динамо Киев продлило контракт с игроком сборной Украины — фото 10 июля, 20:18 Александр Караваев выступает за Динамо с 2019 года (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо объявило о продлении контракта с футболистом Александром Караваевым.

Стороны подписали соглашение до лета 2025 года.

Фото: ФК Динамо Киев

Караваев признался, что всегда мечтал играть на высоком уровне, чтобы достигать лучших результатов.

«Амбиции спортсмена. Я помню себя в детстве, в юношеские годы, когда начал профессиональную карьеру — всегда ставил перед собой максимальные цели, хотел играть на максимальном уровне за топ-клуб и за сборную. Все вышло так, как я хотел.

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Конечно, в определенных моментах могло быть лучше, а в других — наоборот, получилось лучше, чем я ожидал. В общем, все, что происходило в моей карьере сегодня, оцениваю очень хорошо, мне все подходит и нравится. Поэтому хочу эти моменты переживать и дальше", — отметил Караваев в интервью официальному сайту Динамо Киев.

Напомним, Караваев выступает за Динамо с 2019 года. За это время он провел 130 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и выполнил 15 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Динамо с издевательским счетом победило словенский клуб.