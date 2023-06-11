Знаменитый игрок сборной Украины поддержал уникальную футбольную команду переселенцев 11 июня, 23:48 Караваев с Мрией (Фото:ФК Мрия)

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев стал частью гуманитарно-спортивного проекта Мрия. Караваева объявили послом команды, полностью состоящей из внутренне перемещенных лиц, которая выступает в первенстве Бучанского района.



«Поддержка переселенцев в это трагическое время — задача для каждого из нас. Грандиозно, что это удается делать через футбол, эта игра всегда объединяла людей», — говорит футболист.

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Идея создания Мрии принадлежит известному блогеру Дмитрию Дубасу, соорганизатором клуба выступил телеведущий и бывший пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков.

«Мы очень рады принять в нашу семью Сашу Караваеву, я давно знаком с ним лично, знаю его семью из Херсона. Волонтеры нашего штаба буквально вчера эвакуировали людей из их дома на острове в Херсоне. Караваев уже второй публичный посол Мрии. Первым стал ведущий Игорь Кондратюк», — говорит Васильков.

Фото: ФК Мрия

В высшей лиге Бучанского района Мрия в последней игре обыграла в Гостомеле команду Вишня и сейчас занимает третью строчку в чемпионата. Во время каждого домашнего матча уникального клуба в городе проходит гуманитарный фестиваль, а команды на поле выводят маленькие переселенцы из семей ВПЛ, проживающих в регионе.

Фото: ФК Мрия

Ранее мы писали, что дом родителей Караваева пострадал в результате подрыва Каховской ГЭС.