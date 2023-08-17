«Можем только найти». Тренер Днепра-1 нацелен отомстить Славии за разгром в Чехии 17 августа, 10:33 Кучер (Фото:СК Днепр-1)

Наставник Днепра-1 Александр Кучер поделился ожиданиями от поединка против пражской Славии в квалификации Лиги Европы.

По словам тренера, команде нечего терять, поэтому они будут бороться до конца, чтобы не разочаровать своих болельщиков.

«Первый поединок для нас получился не очень хорошим и по рисунку игры, и по результату, но в ответном матче нам нечего терять. Мы можем только найти. Прежде всего — это наше желание не проиграть борьбу и показать характер, чтобы отношение к нам было положительным», — сказал Кучер официальному сайту клуба.

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Напомним, что в первом поединке Славия разгромно победила украинский коллектив (3:0). Ответный матч состоится в четверг, 17 августа, в 21:00.

Ранее главный тренер Днепра-1 оправдал сокрушительное поражение своей команды в Лиге Европы.