«Можем только найти». Тренер Днепра-1 нацелен отомстить Славии за разгром в Чехии

17 августа, 10:33
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Кучер (Фото:СК Днепр-1)

Кучер (Фото:СК Днепр-1)

Наставник Днепра-1 Александр Кучер поделился ожиданиями от поединка против пражской Славии в квалификации Лиги Европы.

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По словам тренера, команде нечего терять, поэтому они будут бороться до конца, чтобы не разочаровать своих болельщиков.

«Первый поединок для нас получился не очень хорошим и по рисунку игры, и по результату, но в ответном матче нам нечего терять. Мы можем только найти. Прежде всего — это наше желание не проиграть борьбу и показать характер, чтобы отношение к нам было положительным», — сказал Кучер официальному сайту клуба.

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Напомним, что в первом поединке Славия разгромно победила украинский коллектив (3:0). Ответный матч состоится в четверг, 17 августа, в 21:00.

Ранее главный тренер Днепра-1 оправдал сокрушительное поражение своей команды в Лиге Европы.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лига Европы СК Днепр-1

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