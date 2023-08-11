«Это все последствия отравления». Главный тренер Днепра-1 оправдал сокрушительное поражение своей команды в Лиге Европы 11 августа, 08:16 Кучер (Фото:ФК Днепр-1)

Наставник Днепра-1 Александр Кучер прокомментировал разгром от чешской Славии (3:0) в первом поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

В послематчевом комментарии Кучер заявил, что команда не смогла играть в свой футбол из-за последствий отравления и двухдневного переезда из Украины в Чехию.

«Играть было тяжело сегодня, ведь ребята все еще не восстановились после последствий отравления. Также был большой двухдневный переезд, и было видно, что игроки не восстановили силы. Очень тяжело им было.

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Результат, конечно не в нашу пользу — очень неприятный счет перед ответным матчем. Сейчас главное восстановить ребят в первую очередь психологически и физически, ведь у нас через два дня уже игра чемпионата, а уже после этого будем думать об ответном матче. Надо успеть восстановиться. Опять сейчас будет долгий переезд, после чего сразу будем играть", — сказал Кучер.

Напомним, что восемь игроков Днепра-1 отравились перед решающим матчем против Панатинаикоса в Лиге чемпионов. В результате днепряне не смогли пройти греков и вылетели в квалификацию Лиги Европы.

Также на нашем сайте доступен обзор матча Славия — Днепр-1.