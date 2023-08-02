«Игрокам было плохо в раздевалке». Главный тренер Днепра-1 признался, как отравление футболистов повлияло на игру в Лиге чемпионов 2 августа, 08:15 Кучер (Фото:ФК Днепр-1)

Наставник днепрян Александр Кучер прокомментировал вылет украинского клуба из Лиги чемпионов от греческого Панатинаикоса.

По словам Кучера, его команда в Греции играла так, как ей не получалось играть в первом матче, который решил судьбу противостояния.

«Сегодня мы играли в то, что и планировали. В первом матче у нас это не получилось, а вот сегодня, то, о чем мы договаривались у нас получалось».

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Также тренер отметил, что игрокам было тяжело из-за отравления после ужина за день до матча.

«Да, у нас прошлой ночью отравились сразу восемь футболистов и семеро работников из персонала клуба. Они не спали всю ночь. Некоторым еще было плохо в раздевалке, и они выходили на второй тайм. Кроме того, защитнику, которого мы заменили во втором тайме, тоже было плохо. Он уже не мог играть дальше. Сегодня на поле было много игроков, которые были отравлены», — сказал Кучер, передает клуб.

Отметим, Днепр-1 продолжит свое участие в квалификации Лиги Европы. Соперником спортивного клуба станет Славия из Чехии.

Также на нашем сайте доступен обзор поединка между Днепром-1 и Панатинаикосом.