«Я видел кровь». Травма голкипера Днепра-1 ужаснула Александра Кучера — видео 2 августа, 09:29 Травма Волынца (Фото:Скриншот FootballHub)

Вратарь днепровской команды Евгений Волынец в матче Лиги чемпионов против Панатинаикоса получил ужасное повреждение.

Нападающий греческого клуба Паласиос откликнулся на передачу, которая выводила его один на один, но вратарь был первым на мяче. Форвард, не успев затормозить, коленом влетел в голову Евгению.

Видео дня

Главный тренер Днепра-1 прокомментировал состояние Волынца, заявив, что у голкипера сотрясение мозга.

«Его забрали в больницу и сейчас я не могу сказать, какое его состояние. Там сотрясение мозга, рассечение было, ведь я видел кровь. Более точно о состоянии его здоровья мы узнаем позже, — сказал Кучер, передает клуб.

Отметим, что по сумме двух матче Днепр-1 вылетел из Лиги чемпионов (5:3) и продолжит свой еврокубковый путь в Лиге Европы. Соперником украинского клуба станет чешская Славия.

Также на нашем сайте можно глянуть обзор матча между Панатинаикосом и Днепром-1.