«Я видел кровь». Травма голкипера Днепра-1 ужаснула Александра Кучера — видео

2 августа, 09:29
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Травма Волынца (Фото:Скриншот FootballHub)

Травма Волынца (Фото:Скриншот FootballHub)

Вратарь днепровской команды Евгений Волынец в матче Лиги чемпионов против Панатинаикоса получил ужасное повреждение.

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Нападающий греческого клуба Паласиос откликнулся на передачу, которая выводила его один на один, но вратарь был первым на мяче. Форвард, не успев затормозить, коленом влетел в голову Евгению.

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Главный тренер Днепра-1 прокомментировал состояние Волынца, заявив, что у голкипера сотрясение мозга.

«Его забрали в больницу и сейчас я не могу сказать, какое его состояние. Там сотрясение мозга, рассечение было, ведь я видел кровь. Более точно о состоянии его здоровья мы узнаем позже, — сказал Кучер, передает клуб.

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Отметим, что по сумме двух матче Днепр-1 вылетел из Лиги чемпионов (5:3) и продолжит свой еврокубковый путь в Лиге Европы. Соперником украинского клуба станет чешская Славия.

Также на нашем сайте можно глянуть обзор матча между Панатинаикосом и Днепром-1.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лига Чемпионов СК Днепр-1

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