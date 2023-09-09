«Я очень напряжен». Александр Петраков признался, что испытывает давление во главе сборной Армении
Александр Петраков (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал игру против Турции (1:1) в отборе на Евро-2024.
По словам украинского специалиста, он очень хочет помочь Армении и армянским людям, поэтому чувствует огромную ответственность за результаты главной команды страны.
«Я тренирую не сборную Франции или Бразилии, а сборную Армении. Тренеры этих национальных сборных не напряжены. Я напряжен, отвечаю за результат. Я приехал работать, хочу помочь Армении и армянским людям.
Откровенно говоря, ко мне очень хорошо относятся люди — подходят, желают удачи, добра. Поэтому я напряжен, я переживаю за результат, за ребят переживаю, чтобы получалось у них. Мы верили в себя — я считаю, что это огромная заслуга именно футболистов", — сказал Петраков на послематчевой пресс-конференции.
Отметим, что сборная Армении занимает третье место в группе D, имея в активе семь очков. Следующий матч команды Петракова дома сыграет против сборной Хорватии.
Напомним, что мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина — Англия.