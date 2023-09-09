«Я очень напряжен». Александр Петраков признался, что испытывает давление во главе сборной Армении 9 сентября, 13:37 Александр Петраков (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал игру против Турции (1:1) в отборе на Евро-2024.

По словам украинского специалиста, он очень хочет помочь Армении и армянским людям, поэтому чувствует огромную ответственность за результаты главной команды страны.

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«Я тренирую не сборную Франции или Бразилии, а сборную Армении. Тренеры этих национальных сборных не напряжены. Я напряжен, отвечаю за результат. Я приехал работать, хочу помочь Армении и армянским людям.

Откровенно говоря, ко мне очень хорошо относятся люди — подходят, желают удачи, добра. Поэтому я напряжен, я переживаю за результат, за ребят переживаю, чтобы получалось у них. Мы верили в себя — я считаю, что это огромная заслуга именно футболистов", — сказал Петраков на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что сборная Армении занимает третье место в группе D, имея в активе семь очков. Следующий матч команды Петракова дома сыграет против сборной Хорватии.

Фото: Flashscore.ua

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Напомним, что мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина — Англия.