«Я так решил, ничего не боюсь». Главный тренер сборной Украины рассказал, где находится после вторжения России 25 марта, 16:42 Цей матеріал також доступний українською Александр Петраков — коренной киевлянин (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, что находится в Киеве и никуда не собирается уезжать.

В интервью телеканалу Футбол Петраков рассказал, что принял решение остаться в столице, поскольку это его родной город.

«Я коренной киевлянин, никуда не уехал, нахожусь в Киеве у себя дома. На русском скажу, на украинском не получится: «западло куда-то ехать», бояться, бежать из своего родного города. Я так решил, не хочу, ничего не боюсь, я парень стойкий.

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Не могу даже поверить в случившееся. Когда я был в Турции, мне говорили, но я не поверил. А когда все произошло, мне позвонил сын и рассказал, что началась война. Для меня больше нет такого государства, как Россия, ни людей, ни друзей уже у меня там нет. Сложно говорить", — сказал Петраков.

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Петраков добавил, что сейчас футбол не на первом плане, но он поддерживает контакт с игроками и ждет, когда ФИФА примет решение о дате поединка с Шотландией в плей-офф отбора на ЧМ-2022, который из-за войны перенесли на июнь.

«Сейчас не до футбола людям, если я буду рассказывать, они могут неправильно это понять, о каком футболе идет речь. Люди гибнут, бл*дь, раздаются взрывы за окном, сидишь и думаешь, может, сейчас тебе, бл*дь, ракета залетит», — поделился тренер.

Сообщалось, что сборная Уэльса обыграла Австрию и стала потенциальным соперником в решающем квалификационном раунде плей-офф.

