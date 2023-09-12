«Я вас обижаю?». Александр Петраков обратился к армянским журналистам после проигранного матча против Хорватии 12 сентября, 08:51 Александр Петраков (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков попросил местных журналистов быть с ним откровенными после домашнего поражения от хорватов (0:1) в отборе на Евро-2024.

По словам наставника, его обвиняют в том, что он нагло обращается с представителями СМИ на послематчевых пресс-конференциях.

«Знаете какая у меня к вам будет просьба откровенная? Я приехал сюда в январе, да? Скажите мне откровенно, я вас хотя бы раз обидел кого-то? Мне просто это неприятно. Скажите честно. Я кого-то унизил, оскорбил? Хотя бы раз? Скажите. Есть претензии?», — спросил украинец.

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«Нет», — ответили Петракову.

«За это спасибо. А то мне пишут, говорят, что я оскорбляю вас здесь, веду себя безобразно. Мне кажется, что я отвечаю вам на вопросы как могу, искренне», — заявил Петраков на пресс-конференции.

Ранее Александр Петраков признался, что испытывает давление во главе сборной Армении.

Также сообщалось, что Петракову запретили отвечать на вопросы об Украине.