Экс-тренер сборной Украины по футболу снова вызвал в свою команду игроков из России 3 июня, 12:56 Петраков возглавляет сборную Армении с января 2023 года (Фото:ffa.am)

Экс-наставник сборной Украины по футболу, а теперь главный тренер национальной команды Армении Александр Петраков, вызвал на матчи отбора Евро-2024 четырех игроков из чемпионата России.

Об этом сообщает Федерация футбола Армении.

Петраков пригласил в армянскую сборную Георгия Арутюняна и Эдуарда Сперцяна из Краснодара, а также Наира Тикнизяна из Локомотива и Хорена Байрамяна из Ростова.

Видео дня

В отборе на Евро-2024 Армения 16 июня на выезде сыграет с Уэльсом, а 19 июня дома встретится с Латвией.

Ранее Петраков также вызвал в сборную Армении игроков из чемпионата России, за что был раскритикован легендой украинского футбола Йожефом Сабо.



Петраков стал главным тренером сборной Армении в январе 2023 года, после завершения контракта с национальной командой Украины, которую он возглавлял с августа 2021 года.