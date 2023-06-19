«Улыбнусь, когда закончится война». Александр Петраков объяснил причину своего недовольства на пресс-конференциях 19 июня, 09:11 Петраков возглавляет сборную Армении с января 2023 года (Фото:ffa.am)

Бывший главный тренер сборной Украины, который сейчас возглавляет армянскую команду, дал комментарий перед матчем его подопечных против Латвии.

На вопрос журналиста, который спросил об изменениях в составе и долгожданном улыбающемся лице тренера, Петраков ответил, что не будет улыбаться на камеру, пока в Украине идет война.

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«Улыбку увидите тогда, когда закончится война в моей стране.

Удалось ли настроить команду… Да, мы много разговариваем, я провожу беседы. Мне говорили, что армянские футболисты могут играть только один матч, второй — уже не могут. Проводить большую ротацию на данный момент я не могу", — сказал Петраков, передает ФФВ.

Отметим, что украинский тренер привел сборную Армении к победе над Уэльсом (4:2) в матче отбора на Евро-2024. А сегодня, 19 июня, армянская сборная встретится со сборной Латвии.

Напомним что украинский тренер не стесняется вызывать в сборную Армении игроков из чемпионата России.

Ранее Петракову запретили отвечать на вопросы об Украине.