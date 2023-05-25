Вице-чемпион Греции заинтересовался полузащитником сборной Украины

25 мая, 20:44
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Александр Пихаленок (Фото:СК Днепр-1)

Александр Пихаленок (Фото:СК Днепр-1)

Футболист сборной Украины и Днепр-1 Александр Пихаленок может оказаться в стане греческой команды.

По информации Newspao, 26-летний игрок заинтересовал Панатинаикос.

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Клуб рассматривал возможность подписания украинца осенью прошлого года. Тогда за него просили 1,8 миллиона евро, однако сейчас ценник вырос до 3 миллионов.

Видео дня

Отмечается, что греческому клубу будет трудно оформить трансфер Александра. Если Днепру-1 удастся попасть в квалификацию Лиги чемпионов, то Панатинаикос, скорее всего, не сможет подписать Пихаленка.

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В текущем сезоне полузащитник провел 38 матчей за Днепр-1 во всех турнирах, в которых забил восемь голов и выполнил 14 голевых передач.

Ранее сообщалось, что французский топ-клуб заинтересован в услугах лучшего бомбардира УПЛ.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол

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