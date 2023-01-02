«Мародер и вор». Президент клуба украинской Премьер-лиги попал в базу Миротворца 2 января, 13:34 Александр Поворознюк обвиняется в ограблении Украины (Фото:ФК Ингулец)

Президент украинского футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк попал в базу центра Миротворец.

Об этом сообщает сайт Миротворца.

В профиле Поворознюк описывается как «мародер и вор». Также отмечается, что у него по меньшей мере три судимости, одна из которых — за хищение государственного имущества.

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«Осознанные действия, направленные на ограбление Украины. Чистосердечно признался в том, что долго грабил государство, хвастается тем, что таким образом заработал свое состояние», — говорится в досье.



Фото: myrotvorets

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