«Мародер и вор». Президент клуба украинской Премьер-лиги попал в базу Миротворца

2 января, 13:34
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Александр Поворознюк обвиняется в ограблении Украины (Фото:ФК Ингулец)

Александр Поворознюк обвиняется в ограблении Украины (Фото:ФК Ингулец)

Президент украинского футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк попал в базу центра Миротворец.

Об этом сообщает сайт Миротворца.

В профиле Поворознюк описывается как «мародер и вор». Также отмечается, что у него по меньшей мере три судимости, одна из которых — за хищение государственного имущества.

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«Осознанные действия, направленные на ограбление Украины. Чистосердечно признался в том, что долго грабил государство, хвастается тем, что таким образом заработал свое состояние», — говорится в досье.

myrotvorets
Фото: myrotvorets

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте Куршевель во Франции задержали украинского бизнесмена и президента полтавской Ворсклы Константина Жеваго.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Миротворец ФК Ингулец

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