«Буду платить штрафы». Президент украинского клуба призывает болельщиков посещать футбольные матчи, несмотря на запрет 3 июля, 13:31 Александр Поворознюк (Фото:ФК Ингулец)

Президент Ингульца, который недавно понизился в классе, Александр Поворознюк рассказал, что откроет стадион для фанов на домашние игры своей команды.

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Поворознюк отметил, что готов платить штрафы каждого матча, только чтобы люди приходили смотреть футбол.

«Позволю ли, чтобы сейчас приходили болельщики? Пусть приходят. Если будут официальные игры и люди захотят приходить, я буду платить штрафы. Смотрите, мы поехали на игру Полесья, люди пришли, и КДК дал 10 тысяч гривен штрафа. Я буду платить штрафы, пусть люди только приходят и смотрят», — сказал Поворознюк на своем YouTube-канале.

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Отметим, что Ингулец занял 14-ю строчку в чемпионате Украины и отправился в переходные матчи, где уступил место в УПЛ черкасскому ЛНЗ.

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Ранее ровенский Верес отменил флешмоб, который хотел организовать вместе их болельщиками на домашнем матче УПЛ против Шахтера.