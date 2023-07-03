«Буду платить штрафы». Президент украинского клуба призывает болельщиков посещать футбольные матчи, несмотря на запрет
Александр Поворознюк (Фото:ФК Ингулец)
Президент Ингульца, который недавно понизился в классе, Александр Поворознюк рассказал, что откроет стадион для фанов на домашние игры своей команды.
Поворознюк отметил, что готов платить штрафы каждого матча, только чтобы люди приходили смотреть футбол.
«Позволю ли, чтобы сейчас приходили болельщики? Пусть приходят. Если будут официальные игры и люди захотят приходить, я буду платить штрафы. Смотрите, мы поехали на игру Полесья, люди пришли, и КДК дал 10 тысяч гривен штрафа. Я буду платить штрафы, пусть люди только приходят и смотрят», — сказал Поворознюк на своем YouTube-канале.
Отметим, что Ингулец занял 14-ю строчку в чемпионате Украины и отправился в переходные матчи, где уступил место в УПЛ черкасскому ЛНЗ.
Ранее ровенский Верес отменил флешмоб, который хотел организовать вместе их болельщиками на домашнем матче УПЛ против Шахтера.