«Игроки устраивались грузчиками». Рябоконь рассказал о финансовой катастрофе в украинском футбольном клубе, где играют экс-динамовцы

13 октября, 21:23
Александр Рябоконь (Фото: ФК Десна)

Александр Рябоконь (Фото: ФК Десна)

Тренер Александр Рябоконь рассказал, с какими проблемами столкнулся во второлиговом клубе Лесное перед тем, как возглавил Левый Берег из Первой лиги.

Рябоконь признался, что работа в Лесном была чрезвычайно сложной из-за финансовых и организационных проблем, сообщает Украинский футбол.

«Если бы там была нормальная ситуация… И я говорю сейчас не только о больших задолженностях по зарплатам, а в целом. Например, относительно тренировочного процесса. Если в воскресном цикле проводил две-три тренировки, то это было еще хорошо», — рассказал Рябоконь.

Тренер заявил, что из-за нехватки денег, многие игроки вынуждены были устраиваться на другие работы, чтобы зарабатывать на жизнь.

«Бывало такое, что половина команды просто ребята не приходили на занятия, потому что не было элементарно денег доехать. Да и вообще, многие из игроков уже устроились на другие работы… Грузчиками, монтажниками, потому что как-то людям нужно жить. Поэтому, получив предложение работы в Левом Берегу, я согласился», — сказал специалист.

Рябоконь отметил, что в клубе не дают зарплату с самого старта чемпионата.

«Никакой зарплаты в ФК Лесное с начала выступлений клуба во Второй лиге я не получал, как и все игроки. Поэтому я не знаю, реально ли что-то вернуть…», — заметил тренер.

В то же время наставник заявил, что не имеет претензий к директору клуба Виктору Зелинскому.

«При всем этом, у меня остались нормальные отношения с Зелинским. Виктор — человек, который фанатично любит футбол, но не он финансирует клуб. Его функции другие. К Зелинскому вопросов и претензий нет, потому что даже в моменты, когда денег уже не было совсем, он платил из собственного кармана, чтобы команда имела возможность выехать на игру или потренироваться», — рассказал Рябоконь.

Следует отметить, что в Лесном выступают бывшие футболисты Динамо Денис Гармаш и Сергей Рыбалка.

Ранее тренер Владимир Шаран рассказал о непростом периоде работы в Минае.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Деньги Финансовый кризис Первая лига Вторая лига

