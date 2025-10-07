Известный украинский тренер покинул проблемный клуб и возглавил команду, которая в прошлом сезоне вылетела из УПЛ

Александр Рябоконь стал новым главным тренером Левого Берега, который выступает в Первой лиге после вылета из украинской Премьер-лиги .

Об этом сообщает официальный сайт Левого Берега.

На посту наставника клуба 61-летний специалист заменил Андрея Гаврюшова. Детали контракта не сообщаются.

Сейчас Левый Берег занимает шестую позицию в Первой лиге и является одним из претендентов на повышение в классе.

Свой тренерский путь Рябоконь начал в Борисфене, позже работал в Оболони, минском Динамо, черкасском Днепре, ФК Львов, ПФК Севастополь и Диназе из Вышгорода.

Наиболее известным этапом его карьеры стала работа в черниговской Десне, которой он посвятил более десяти лет. Наивысшим его достижением во главе Десны стало четвертое место в УПЛ сезона 2019/20, которое позволило клубу впервые выступить в еврокубках.

С начала 2025 года Рябоконь работал тренером-консультантом ФК Лесное, а с лета возглавил эту команду в ее дебютном сезоне на профессиональном уровне.

После 10 туров Лесное набрало 20 очков и занимает третье место Группы А Второй лиги.

Недавно Рябоконь заявил о серьезных финансовых проблемах в Лесном.