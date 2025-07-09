Известный украинский тренер возглавил новичка Второй лиги

Александр Рябоконь стал главным тренером футбольного клуба Лесное, который дебютирует во Второй лиге.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали сделки с 61-летним специалистом не разглашаются.

До этого Рябоконь уже работал в клубе в должности тренера-консультанта, поэтому хорошо знаком с командой и ее структурой.

Реклама

Его ассистентом будет Денис Скепский, который возглавлял «Лесное» в течение последних двух месяцев и продолжит работать в штабе.

Рябоконь имеет большой опыт работы в украинском футболе. Он тренировал ряд клубов: Диназ, Десну, Севастополь, Львов и другие.

Лисное стартует в чемпионате Второй лиги матчем против Атлета.

Ранее стало известно, каким матчем стартует новый сезон украинской Премьер-лиги и когда сыграют Динамо и Шахтер.