Известный украинский тренер возглавил новичка Второй лиги
Александр Рябоконь (Фото: ФК Десна)
Александр Рябоконь стал главным тренером футбольного клуба Лесное, который дебютирует во Второй лиге.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Детали сделки с 61-летним специалистом не разглашаются.
До этого Рябоконь уже работал в клубе в должности тренера-консультанта, поэтому хорошо знаком с командой и ее структурой.
Его ассистентом будет Денис Скепский, который возглавлял «Лесное» в течение последних двух месяцев и продолжит работать в штабе.
Рябоконь имеет большой опыт работы в украинском футболе. Он тренировал ряд клубов: Диназ, Десну, Севастополь, Львов и другие.
Лисное стартует в чемпионате Второй лиги матчем против Атлета.
