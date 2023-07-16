«Лунин станет основным в Реале». Бывший голкипер Шахтера и Динамо предсказал украинцу большое будущее в мадридском клубе 16 июля, 07:35 Лунин (Фото:Реал Мадрид)

Украинский вратарь Александр Рыбка, защищающий цвета Оболони, дал комментарий относительно положения Андрея Лунина в составе «сливочных».

По словам Рыбки, Андрею нужно идти в аренду и получать игровую практику, что поможет ему завоевать место в рамке ворот Реала.

«Что посоветую Лунину, которому сейчас непросто в Реале? Попасть в такой клуб — мечта. Конечно, он хочет играть. Я думаю, что его не устраивает подобная ситуация, когда 95% сезона он проводит на скамейке запасных.

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По моему мнению, ему нужно играть еще дальше, искать возможности, чтобы иметь игровую практику. Пусть это даже будет новая аренда. Может, потом он вернется в Реал и станет в команде номером один", — сказал Рыбка в интервью Украинскому футболу.

Отметим, что Александр Рыбка когда-то играл за киевское Динамо и донецкий Шахтер.

В прошлом сезоне Андрей провел 12 матчей за Реал во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и четыре раза сохранил свои ворота сухими.

Ранее сообщалось, что Лунин окончательно определился со своим будущим в Реале.