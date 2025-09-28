«Будет лучше него выглядеть в нападении»: Шовковский отреагировал на вопрос о Ярмоленко после ничьи с Карпатами

Главный тренер киевлян Александр Шовковский высказался про ротацию стартового состава, упомянув Андрея Ярмоленко. Слова наставника команды приводит пресс-служба Динамо.

На сегодняшний день Моргун, Тиаре, Бленуце сильнее Нещерета, Ярмоленко, Михавка?

— Если Ярмоленко поставить в ворота, то, наверное, да. Бленуце лучше его будет выглядеть в нападении, это точно, — сказал Шовковский.

В турнирной таблице УПЛ Динамо продолжает лидировать с 15 очками, тогда как Карпаты поднялись на 10-ю строчку, имея в своем активе восемь баллов.

