Шовковский войдет в тренерский штаб Динамо как ассистент Луческу 11 января, 00:11 Александр Шовковский (Фото:Александр Шовковский via Instagram)

Бывший вратарь ФК Динамо Александр Шовковский войдет в тренерский штаб клуба и станет ассистентом Мирчи Луческу. Возвращение футболиста подтвердили на сайте ФК во вторник, 10 января.

Александр Шовковский выступал за киевское Динамо и сборную Украины с 1993 по 2016 год в течение 24 сезонов и провел 635 официальных матчей за «бело-синих». С 2018 по 2022 годы он входил в тренерский штаб национальной сборной Украины.

Видео дня

Ранее штаб Луческу покинул хорватский тренер Огнен Вукоевич. По словам президента Динамо Игоря Суркиса, Шовковский приступит к новым обязанностям с 12 января, с ним будет подписан контракт до июля 2024 года, как и у самого Луческу, сообщает Fanday.

«Мистер дал добро на приглашение легенды нашего клуба Александра Шовковского. Я был этому несказанно рад», — заявил Суркис.

