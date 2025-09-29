Украинский защитник Динамо Александр Сирота, выступающий за Коджаэлиспор на правах аренды, стал одним из антигероев матча чемпионата Турции против Бешикташа.

Сирота отметился автоголом на 90+3-й минуте, окончательно похоронив надежды своей команды на положительный результат. Этот мяч зафиксировал победу стамбульского клуба со счетом 3:1.

🚨🇹🇷 | GOAL: JOTA SILVA MAKES IT THREE FOR BESIKTAS!



Besiktas 3-1 Kocaelispor. pic.twitter.com/9LAQdKmugV — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) September 29, 2025

После семи туров Коджаэлиспор идет на последнем, 18-м месте в турнирной таблице. В следующем туре 4 октября клуб Сироты дома сыграет против Эюпспора, где играет еще одни украинец Тарас Степаненко.

Фото: flashscore.ua

Сирота — воспитанник Динамо. В августе он перешел в турецкий клуб на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.

В прошлом сезоне 25-летний украинский футболист играл на правах аренды за израильский Маккаби Хайфа, где провел 26 матчей и забил 2 гола.

