Украинский футболист забил в собственные ворота на последних минутах матча с Бешикташем — видео
Александр Сирота (Фото: ФК Динамо)
Украинский защитник Динамо Александр Сирота, выступающий за Коджаэлиспор на правах аренды, стал одним из антигероев матча чемпионата Турции против Бешикташа.
Сирота отметился автоголом на 90+3-й минуте, окончательно похоронив надежды своей команды на положительный результат. Этот мяч зафиксировал победу стамбульского клуба со счетом 3:1.
После семи туров Коджаэлиспор идет на последнем, 18-м месте в турнирной таблице. В следующем туре 4 октября клуб Сироты дома сыграет против Эюпспора, где играет еще одни украинец Тарас Степаненко.
Сирота — воспитанник Динамо. В августе он перешел в турецкий клуб на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.
В прошлом сезоне 25-летний украинский футболист играл на правах аренды за израильский Маккаби Хайфа, где провел 26 матчей и забил 2 гола.
