Украинский футболист забил в собственные ворота на последних минутах матча с Бешикташем — видео

29 сентября, 22:51
Александр Сирота (Фото: ФК Динамо)

Украинский защитник Динамо Александр Сирота, выступающий за Коджаэлиспор на правах аренды, стал одним из антигероев матча чемпионата Турции против Бешикташа.

Сирота отметился автоголом на 90+3-й минуте, окончательно похоронив надежды своей команды на положительный результат. Этот мяч зафиксировал победу стамбульского клуба со счетом 3:1.

После семи туров Коджаэлиспор идет на последнем, 18-м месте в турнирной таблице. В следующем туре 4 октября клуб Сироты дома сыграет против Эюпспора, где играет еще одни украинец Тарас Степаненко.

Фото: flashscore.ua

Сирота — воспитанник Динамо. В августе он перешел в турецкий клуб на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.

В прошлом сезоне 25-летний украинский футболист играл на правах аренды за израильский Маккаби Хайфа, где провел 26 матчей и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что в Аргентине вратарь неожиданно побежал в атаку и пропустил гол.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Курьезы Футбольные курьезы Турция Футбол ФК Динамо (Киев)

Поделиться:

