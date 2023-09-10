Не сыграет с итальянцами. Игрок Динамо покинул расположение сборной Украины

10 сентября, 21:58
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Александр Тимчик получил повреждение (Фото:УАФ)

Александр Тимчик получил повреждение (Фото:УАФ)

Защитник главной команды страны и киевского Динамо Александр Тымчик не поможет команде Сергея Реброва в поединке против сборной Италии.

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Об этом сообщает УАФ.

Из-за воспаления приводящей группы мышц бедра Тымчик пропустил игру с англичанами. Отмечается, что футболист не успеет восстановиться к матчу с Италией и покинул расположение национальной команды.

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Александр продолжит реабилитацию в киевском Динамо.

Отметим, что во вторник, 12 сентября, сборная Украины сыграет против Италии в Милане.

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Напомним, что Украина сенсационно сыграла вничью со сборной Англией (1:1). На нашем сайте можно прсмотреть обзор матча.

Ранее защитник сборной Италии пригрозил украинской сборной перед отборочным матчем на Евро-2024.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Италии

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