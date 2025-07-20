«Планы есть давно». ФК Полесье хочет заявить Усика на чемпионат Украины
19 июля Усик победил Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Житомирский футбольный клуб Полесье намерен в будущем включить боксера Александра Усика в заявку на украинскую Премьер-лигу.
Об этом рассказал генеральный директор Полесья Владимир Загурский.
«У нас планы [заявить Усика] есть давно. Если Александр примет решение завершать карьеру в боксе, то обязательно будет заявлен за Полесье в УПЛ», — цитирует Загурского Blik.
Напомним, летом 2023 года Александр подписал контракт с Полесьем. Боксер выступал в составе «волков» лишь на зимнем товарищеском турнире Winter Cup-2022.
В прошлом сезоне Полесье финишировало на четвертом месте в УПЛ и получило право на участие в отборе Лиги конференций.
19 июля Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде.
На нашем сайте можно посмотреть видео эффектного нокаута, который принес Усику историческую победу.
После боя с Дюбуа 38-летний украинец назвал трех потенциальных соперников.