«Именно так делали настоящие чемпионы»: бывший менеджер Кличко обратился к Усику

Бывший менеджер Владимира Кличко хотел бы, чтобы Александр остался непобежденным боксером.

«Я хотел бы видеть, как великий человек и чемпион Александр Усик завершит карьеру как действующий чемпион, как это сделали Рокки Марчиано, Леннокс Льюис и Виталий Кличко до него. Он даже мог бы стать вторым чемпионом в тяжелом весе после Марчиано, который завершит карьеру непобежденным.

Он уже достиг всего. Правильный путь сейчас — уйти на пенсию, пока еще на вершине. Именно так делали настоящие чемпионы, такие как Марчиано, Льюис и Виталий, — и это признак наследия, которое будет длиться вечно", — приводит слова Бенте Worldboxingnews.

Напомним, 19 июля Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Ранее менеджер назвал шесть боксеров, которые сильнее Усика.