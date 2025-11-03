Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24−0, 15 КО) посетил Центр специального назначения Омега.

Во время встречи боксер пообщался с военнослужащими, поделился своим опытом, мыслями и энергией, которую неоднократно демонстрировал на пути к спортивным вершинам.

Как сообщили в пресс-службе подразделения, такие встречи имеют большое значение для бойцов, ведь добавляют веры в победу и ощущение единства.

«Такие встречи чрезвычайно важны для наших воинов. Они добавляют веры, мотивации и ощущение единства — когда чемпион мирового уровня стоит рядом и искренне поддерживает тех, кто ежедневно защищает Украину», — говорится в сообщении.

В подразделении поблагодарили боксера за визит и отметили, что Александр Усик является примером настоящей силы и любви к своей земле.

