«Это добавляет воинам веры и мотивации». Усик встретился с бойцами ЦСП Омега — фото
Усик встретился с военнослужащими (Фото: ЦСП Омега/Instagram)
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24−0, 15 КО) посетил Центр специального назначения Омега.
Во время встречи боксер пообщался с военнослужащими, поделился своим опытом, мыслями и энергией, которую неоднократно демонстрировал на пути к спортивным вершинам.
Как сообщили в пресс-службе подразделения, такие встречи имеют большое значение для бойцов, ведь добавляют веры в победу и ощущение единства.
«Такие встречи чрезвычайно важны для наших воинов. Они добавляют веры, мотивации и ощущение единства — когда чемпион мирового уровня стоит рядом и искренне поддерживает тех, кто ежедневно защищает Украину», — говорится в сообщении.
В подразделении поблагодарили боксера за визит и отметили, что Александр Усик является примером настоящей силы и любви к своей земле.
