Астрономическая сумма. Усик отдал миллионы на строительство жилья в Киевской области 25 апреля, 21:30 Боксер занимается благотворительностью (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион мира по боксу Александр Усик признался, что помогает отстраивать дома в пригороде столицы.

Там после российской оккупации многие жители остались без жилья.

«Собираю деньги на международной арене. Понимаю, что все это может затянуться, но хочется, чтобы люди поскорее вернулись в свои дома. Хочется помочь людям. Дорого ли все это стоит? Дал 10 или 12 миллионов», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале «Київський торт».

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Ранее мы писали, что Александр Усик вынужден встретиться с обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа. Бой может пройти в соседней стране.