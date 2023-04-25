Астрономическая сумма. Усик отдал миллионы на строительство жилья в Киевской области
Боксер занимается благотворительностью (Фото:Александр Усик via Instagram)
Чемпион мира по боксу Александр Усик признался, что помогает отстраивать дома в пригороде столицы.
Там после российской оккупации многие жители остались без жилья.
«Собираю деньги на международной арене. Понимаю, что все это может затянуться, но хочется, чтобы люди поскорее вернулись в свои дома. Хочется помочь людям. Дорого ли все это стоит? Дал 10 или 12 миллионов», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале «Київський торт».
Ранее мы писали, что Александр Усик вынужден встретиться с обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа. Бой может пройти в соседней стране.