«Характерник». Усик удивил фанатов патриотической прической — фото
Александр Усик начал подготовку к реваншу с Энтони Джошуа (Фото:Александр Усик via Instagram)
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик кардинально сменил имидж.
Боксер продемонстрировал новый имидж в своем аккаунте в Instagram.
Боксер кардинально сменил прическу, оставив чуб, который был популярен среди украинских казаков.
«Все будет Украина», - подписал фото Усик.
"Характерник", "Был Усик, стал Чубик", "Наш казак", "Усик, которого мы помним" - отреагировали болельщики на смену имиджа боксера.
Ранее Александр Усик, до недавнего времени находившийся в теробороне Киева, принял решение покинуть Украину для подготовки к реваншу с британцем Энтони Джошуа.
Украинский боксер заявил, что таким образом он принесет Украине больше пользы.
Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявлял, что реванш между Усиком и Джошуа состоится в июне этого года.
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