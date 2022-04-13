«Характерник». Усик удивил фанатов патриотической прической — фото 13 апреля, 16:13 Цей матеріал також доступний українською Александр Усик начал подготовку к реваншу с Энтони Джошуа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик кардинально сменил имидж.

Боксер продемонстрировал новый имидж в своем аккаунте в Instagram.

Боксер кардинально сменил прическу, оставив чуб, который был популярен среди украинских казаков.

«Все будет Украина», - подписал фото Усик.

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"Характерник", "Был Усик, стал Чубик", "Наш казак", "Усик, которого мы помним" - отреагировали болельщики на смену имиджа боксера.

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Ранее Александр Усик, до недавнего времени находившийся в теробороне Киева, принял решение покинуть Украину для подготовки к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Украинский боксер заявил, что таким образом он принесет Украине больше пользы.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявлял, что реванш между Усиком и Джошуа состоится в июне этого года.



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