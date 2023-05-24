Спасибо соседям: Трансфер таланта Динамо в Испанию сорвался из-за россиян

24 мая, 23:38
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Александр Яцык (Фото:ФК Динамо Киев)

Александр Яцык (Фото:ФК Динамо Киев)

Защитник киевского Динамо Александр Яцык мог перебраться в чемпионат Испании.

Как сообщает Футбол 24, футболист привлек внимание Бетиса и Вильярреала своими выступлениями в юношеской лиге УЕФА в прошлом году.

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По информации источника, скауты испанских клубов заинтересовались украинцем после игр в обоих матчах против Барселоны и Депортиво.

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Отмечается, что Бетис и Вильярреал отправляли аналитиков на матчи 20-летнего игрока, однако после начала полномасштабного вторжения России потеряли интерес к нему.

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В этом сезоне Яцык провел всего 25 минут в трех матчах первой команды Динамо Киев.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Динамо завершит карьеру.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев)

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