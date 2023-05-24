Спасибо соседям: Трансфер таланта Динамо в Испанию сорвался из-за россиян
Александр Яцык (Фото:ФК Динамо Киев)
Защитник киевского Динамо Александр Яцык мог перебраться в чемпионат Испании.
Как сообщает Футбол 24, футболист привлек внимание Бетиса и Вильярреала своими выступлениями в юношеской лиге УЕФА в прошлом году.
По информации источника, скауты испанских клубов заинтересовались украинцем после игр в обоих матчах против Барселоны и Депортиво.
Отмечается, что Бетис и Вильярреал отправляли аналитиков на матчи 20-летнего игрока, однако после начала полномасштабного вторжения России потеряли интерес к нему.
В этом сезоне Яцык провел всего 25 минут в трех матчах первой команды Динамо Киев.
Ранее сообщалось, что бывший футболист Динамо завершит карьеру.