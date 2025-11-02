Легенда украинского футбола подписал контракт с клубом из села на Закарпатье

Пресс-служба команды из одноименного села Закарпатской области сообщает, что 64-летний специалист занял должность тренера-консультанта. Последним местом работы Заварова было Динамо, где он работал скаутом с 2018 по 2023 годы.

Реклама

Сейчас Вильховцы возглавляет Александр Семеренко. Команда идет десятой из одиннадцати команд в Группе А Второй лиги. Следующий матч сыграют против второй команды Буковины 3 ноября.

Напомним, что Александр Заваров в составе Бело-синих стал обладателем Кубка Обладателей Кубков, а также защищал цвета Ювентуса, с которым стал обладателем Кубка УЕФА в 1990 году. Кроме этого футболист провел 42 матча в составе сборной СССР, с которой стал вице-чемпионов Европы в 1988-м. Заваров даже был удостоен звания лучшего футболиста СССР и Украины в 1986 году. А еще он успел сыграть на двух мундиалях: ЧМ-1986 в Мексике и ЧМ-1990 в Италии.

На тренерском уровне Александр возглавлял Металлист, а также входил в тренерский штаб сборной Украины под руководством Михаила Фоменко (в матче против Болгарии 2012 года Заваров исполнял обязанности наставника Сине-желтых). Также он тренировал швейцарский Виль, Женис из Казахстана.

Ранее легенда Динамо назвал главную проблему команды Шовковского перед дерби.