Александр Зинченко может перейти в Милан (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

Футболист Арсенала Александр Зинченко близок к тому, чтобы сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает MilanNews со ссылкой на инсайдера Джанлуку Ди Марцио, Милан заинтересован в трансфере украинского защитника.

«Зинченко — это профиль, который новый тренер Милана очень ценит. На самом деле, Аллегри, который ценит его тактическую универсальность, дал добро на этот трансфер. Он остается популярным именем».

Реклама

Отмечается, что украинский футболист должен заменить француза Тео Эрнандеса, который уже вскоре должен присоединиться к Аль-Хилялю.

Контракт Зинченко с Арсеналом завершается в 2026 году. В составе лондонской команды Александр провел 91 матч, забил три гола и сделал пять голевых передач.

Милан является семикратным победителем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда заняла восьмое место в турнирной таблице Серии А и не смогла пробиться в еврокубки.

Ранее сообщалось, что Зинченко высказался о возможном возвращении России в футбол.