«Все пойдут». Зинченко ответил, готов ли воевать за Украину 15 июня, 13:47 Александр Зинченко выразил готовность взять в руки оружие (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Футболист сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко рассказал, готов ли вступить в ряды ВСУ в войне против российских оккупантов.

В интервью журналисту Пирсу Моргану Зинченко, который является амбассадором UNITED24, признался, что готов воевать за Украину, но сейчас он полезнее на своей позиции.

Видео дня

«Будет время, когда все будут там. Если будет последний призыв или что-то такое, то все пойдут.



Конечно, я пойду. Но в то же время я думаю о сегодняшнем дне, думаю, я гораздо полезнее здесь на данный момент. Но ты никогда не знаешь, что случится", — сказал Зинченко.

В том же интервью Зинченко признался, что после завершения карьеры планирует жить в Украине.