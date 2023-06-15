«Все пойдут». Зинченко ответил, готов ли воевать за Украину

15 июня, 13:47
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Александр Зинченко выразил готовность взять в руки оружие (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Александр Зинченко выразил готовность взять в руки оружие (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Футболист сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко рассказал, готов ли вступить в ряды ВСУ в войне против российских оккупантов.

В интервью журналисту Пирсу Моргану Зинченко, который является амбассадором UNITED24, признался, что готов воевать за Украину, но сейчас он полезнее на своей позиции.

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«Будет время, когда все будут там. Если будет последний призыв или что-то такое, то все пойдут.

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Конечно, я пойду. Но в то же время я думаю о сегодняшнем дне, думаю, я гораздо полезнее здесь на данный момент. Но ты никогда не знаешь, что случится", — сказал Зинченко.

В том же интервью Зинченко признался, что после завершения карьеры планирует жить в Украине.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Сборная Украины Война в Украине Александр Зинченко

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