«Наша принцесса». Лидер сборной Украины во второй раз стал отцом и показал трогательные фото
1 августа пара отпраздновала день рождения старшей дочери (Фото:Александр Зинченко via Instagram)
Футболист лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко во второй раз стал отцом.
2 августа жена Зинченко Влада Седан родила дочь, о чем футболист рассказал в своем аккаунте в Instagram, добавив фото после родов.
«Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса», — написал Зинченко.
1 августа старшей дочери Зинченко и Седан Еве исполнилось два года в честь чего пара устроила роскошный праздник.