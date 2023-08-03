«Наша принцесса». Лидер сборной Украины во второй раз стал отцом и показал трогательные фото

3 августа, 10:00
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1 августа пара отпраздновала день рождения старшей дочери (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

1 августа пара отпраздновала день рождения старшей дочери (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Футболист лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко во второй раз стал отцом.

2 августа жена Зинченко Влада Седан родила дочь, о чем футболист рассказал в своем аккаунте в Instagram, добавив фото после родов.

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«Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса», — написал Зинченко.

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1 августа старшей дочери Зинченко и Седан Еве исполнилось два года в честь чего пара устроила роскошный праздник.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Сборная Украины Рождение ребенка Александр Зинченко Влада Седан

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