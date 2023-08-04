«Взрывной и неостановимый оппонент». Зинченко назвал футболиста, которого считает своим ночным кошмаром 4 августа, 21:04 Александр Зинченко (слева) (Фото:Reuters/John Sibley)

Защитник Арсенала и лидер сборной Украины Александр Зинченко рассказал, какому футболисту ему было тяжелее всего противостоять.

В интервью Рио Фердинанду украинец признался, что матчи против Мохамеда Салаха были самыми тяжелыми в его карьере. Также Александр сказал, что на тренировках пытался быстро забирать мяч у взрывных футболистов, однако те от него убегали.

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«Мои первые шаги на тренировках против Стерлинга, Мане и Сане. Я хотел как можно быстрее забрать мяч, делаю движение — и «чао-чао», они побежали.

Кто был моим самым сложным оппонентом? Думаю, Салах. При всем уважении к другим, к Рияду. Салах — это абсолютно взрывной и неостановимый вингер", — сказал Зинченко.

Недавно игрок сборной Украины Александр Зинченко во второй раз стал отцом и показал трогательные фото.

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